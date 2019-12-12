Жители Сургута жалуются на засыпанные снегом дворы и дороги

Жители Сургута вновь жалуются на засыпанные снегом дворы и дороги. В местных сообществах социальных сетей появляются массы сообщений о том, что люди не могут спокойно ходить по тротуарам, а машины постоянно застревают.

Так, один житель Сургута заснял видео, на котором из-за сугробов во дворе дома по ул. Островского, 22 застряла «газель» и еще несколько автомобилей. Подобные сообщения появляются во многих городских группах.

Напомним, что еще в начале ноября горожане были недовольны плохой уборкой снега во дворах, после чего администрация дала управляющим компаниям три дня на очистку придомовых территорий.