В Сургутском районе водитель погиб при лобовом столкновении с большегрузом

Сегодня на 71 километре трассы «Сургут-Лянтор» произошла авария с участием большегруза, в которой погиб человек. Информация об этом появилась на сайте УМВД Югры.

«По предварительным данным водитель автомобиля «Сузуки Лиана» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «МАЗ» под управлением мужчины 1963 года рождения. В результате аварии водитель «Сузуки» скончался на месте происшествия от полученных травм», — сообщают в ведомстве.

Отметим, что сейчас сотрудниками ГИБДД устанавливаются все причины и обстоятельства ДТП, а также личность погибшего.