В Сургуте водитель автобуса хамил и не выпускал людей из салона

В Сургуте водитель автобуса №8 нахамил пассажирам, а также препятствовал их выходу из автобуса. Информация об этом появилась на городском портале «Твой Сургут».

«Водитель на последнем рейсе отклонился от заданного маршрута, а затем автобус и вовсе сломался. Остановившись на остановке и вместо того, чтобы открыть дверь, мужчина начал звонить с мобильного телефона. На просьбу открыть дверь ответил грубостью и хамством, перед лицом вновь закрыл дверь, на просьбу кондуктора вновь ее открыл, продолжая хамить», — пишет жительница Сургута Оксана.

Отметим, что по словам девушки, кондуктор пыталась извиниться за поведение этого мужчины.

В администрации Сургута заявили, что автобус остановился не из-за поломки, а по причине отсутствия топлива.

«У автобуса закончился газ на перекрестке Островского-Профсоюзов, до конечной остановки на Мира он не доехал. Водитель сразу позвонил диспетчеру и предупредил. Руководство предприятия приносит извинения за данную ситуацию», — подчеркнули чиновники.

Напомним, что сургутяне стали жаловаться на старые, несоответствующие нормам городские автобусы