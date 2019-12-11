Сургут занял второе место в списке лучших городов России

Сургут попал на вторую строчку в списке «100 лучших городов России» по соотношению доступности жилья и услуг к средним зарплатам. Рейтинг составил Институт территориального развития «Урбаника» из Санкт-Петербурга, сообщает РБК.

Специалисты считают, что Сургут относится одновременно и к комфортному, и к доступному городу. Он занимает первое место по стоимости жизни, то есть горожанам представлены недорогие (относительно зарплат) цены на товары, услуги и недвижимость. Однако в это же время по качеству городской среды город попал на 14 позицию из-за пробок и северного климата.

Лишь в пяти городах России специалисты отметили равномерное соотношение качества среды и доступности жизни. Помимо Сургута, в топ-5 входят Краснодар (лидер рейтинга), Санкт-Петербург, Тюмень и Калуга (третье, четвертое, пятое места соответственно).

Столица страны заняла 52 место.