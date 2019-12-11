В Сургуте женщина представилась адвокатом и украла у родственницы свыше 500 тысяч рублей

В Сургуте жительница города украла у своей родственницы 592,5 тысячи рублей, представившись адвокатом и взяв деньги за свои «услуги». Информация об этом появилась на сайте прокуратуры Югры.

По версии специалистов, сургутянка зная, что ее двоюродная сестра нуждается в юридической помощи, начала вести с ней в интернете переписку, представившись вымышленным адвокатом и в период до ноября 2017 года предоставляла ей ложные сведения о выполненных услугах.

Сейчас, против обвиняемой возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.