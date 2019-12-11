16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,5653   EUR  70,4558  

В Сургуте на пешеходном переходе сбили женщину

Накануне в Сургуте на улице Маяковского водитель автомобиля «Лада» сбил 46-летнюю жительницу города. Информация об этом появилась на сайте УМВД Югры.

«Водитель, мужчина 1995 года рождения, управляя легковым транспортным средством, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина 1973 года рождения, получила травмы», — заявили в ведомстве.

Отметим, что за прошедшие сутки на территории региона произошло три аварии, в которых три человека получили травмы.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 11:05, просмотров: 920, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
Выдуманный ник
не нравится
Сегодня в 15:44
Ужасно

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Если у WADA есть претензии к российской антидопинговой лаборатории – пусть к ней принимают меры, а не к спортсменам!

​Если у WADA есть претензии к российской антидопинговой лаборатории – пусть к ней принимают меры, а не к спортсменам!
Эдуард Исаков, член Совета Федерации от Югры Сегодня в 10:05
329 8
​Был кампус, стал НТЦ. Отвечаем на пять вопросов про самый крупный и загадочный проект в Сургуте

​Был кампус, стал НТЦ. Отвечаем на пять вопросов про самый крупный и загадочный проект в Сургуте
Кто проектирует, сколько стоит, что принесет городу, и принесет ли?
Дмитрий Щеглов 10 декабря в 17:52
2407 15
​Паркингам тут не место

​Паркингам тут не место
Условно, строится злополучный «экономкласс» — пусть там будет разрешен меньший норматив по парковкам, но при условии, что рядом с домом проходят как минимум пять автобусных маршрутов, дающих возможность попасть в любой район города
Дмитрий Щеглов 10 декабря в 11:50
1161 24
​Как можно разгрузить въезд в Сургут и грибоедовскую развязку, где будет новый автовокзал

​Как можно разгрузить въезд в Сургут и грибоедовскую развязку, где будет новый автовокзал
Предлагаю установить светофор на Тюменском тракте на повороте к поселку Юность
Сергей Васин, депутат думы Сургута 09 декабря в 14:35
5291 16
Отрезанные руки Саймы

Отрезанные руки Саймы
Вот вам наглядный пример, как мы, люди, надругались когда-то над Саймой, ускоренными темпами строя нефтяной город
Елена Гончарова, руководитель «Русского радио» в Сургуте 09 декабря в 13:06
1513 12
​Горы, нефть, олени и двуглавая птица. 10 фактов про Югру в честь дня рождения округа

​Горы, нефть, олени и двуглавая птица. 10 фактов про Югру в честь дня рождения округа
Редакция СИА-ПРЕСС 09 декабря в 08:49
889 1
И снова про заборы

И снова про заборы
Уличный забор, по моему мнению, не должен выделяться, но в то же время решать основную задачу – делить проезжую часть и территорию лужаек и пешеходных зон. Вот вдоль пешеходной дорожки ставить заборчик не нужно – люди вряд ли полезут в снег, а для автомобилей – это самое то
Сергей Антонов, сургутянин 07 декабря в 12:08
5211 10
​Почему не любят бизнесменов? Жадность!

​Почему не любят бизнесменов? Жадность!
Прогуливаясь по достаточно дорогому району Москвы, Хамовникам, я увидел эту картину. Бывшая компания жены бывшего мэра столицы - Интеко, выстраивает сие чудо зодчества. Дома стоят прямо скажем, недалеко друг от друга. И это уродство теперь на века
Тарас Криштанович, предприниматель 07 декабря в 10:51
1741 9
​Скандал

​Скандал
На двадцатом году стабильности, после нескольких реформ здравоохранения, в стране, ожидающей по итогу года полутаротриллионный профицит бюджета, государственные пропагандисты с бизнесджетами, яхтами, квартирами и имениями на Рублевке просят деньги на лечение детей
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 06 декабря в 21:41
2005 20
Да будет свет

Да будет свет
Во дворах домов на улице 50 лет ВЛКСМ есть две детские площадки и даже детский сад, но ни одного фонаря, кроме лампочек на подъездах.
Алёна Кожевова 05 декабря в 18:09
1309 3
​Нехватка милосердия

​Нехватка милосердия
Мы любим стигматизировать людей и навешивать на них ярлыки-приговоры. Мы забываем, что нужно спасать жизнь не только избиваемой в туалете девочки, но и избивающих – ведь их путь еще можно выправить, если не выбрасывать их за границы общества
Дмитрий Щеглов 05 декабря в 17:01
2000 38
​Лекарство для России

​Лекарство для России
Оздоровление, моральный и даже экономический рост российского социума очень сильно зависит от общественных организаций. Только они зачастую берутся за проблемы, на которые наплевать власти и бизнесу
Дмитрий Щеглов 03 декабря в 20:27
1458 19
​Город как среда обитания

​Город как среда обитания
Под «плохой экологией города» стоит понимать не только превышение, например, ПДК оксидов азота в воздухе, но и банально неудобные пешеходные переходы, плохую транспортную доступность отдаленных районов или «скучные» фасады домов
Аркадий Каюгин, автор паблика «Тюмень для людей» 03 декабря в 10:11
1091 5
В Сургуте готова к открытию выставка федерального масштаба «Россия — моя история»

В Сургуте готова к открытию выставка федерального масштаба «Россия — моя история»
Анастасия Семихатских 02 декабря в 19:40
8514 95
​В Сургуте открылась социальная гостиница для бывших заключенных

​В Сургуте открылась социальная гостиница для бывших заключенных
Как живут люди, освободившиеся из мест лишения свободы, и что им необходимо, чтобы встать на ноги
Анастасия Якупова 02 декабря в 19:03
4129 0
​Сто тысяч на обочине

​Сто тысяч на обочине
В 2013 году официальное население Сургута было 325 тысяч человек, а накануне власти отрапортовали, что постоянных жителей в городе уже 400 тысяч, а с учетом мигрантов — все 450 тысяч человек. Выросли гигантские густонаселенные микрорайоны, обслуживание которых в плане общественного транспорта находится на уровне каменного века
Дмитрий Щеглов 30 ноября в 18:36
5029 95
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Осьминкина Людмила Александровна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика