В Сургуте на пешеходном переходе сбили женщину

Накануне в Сургуте на улице Маяковского водитель автомобиля «Лада» сбил 46-летнюю жительницу города. Информация об этом появилась на сайте УМВД Югры.

«Водитель, мужчина 1995 года рождения, управляя легковым транспортным средством, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина 1973 года рождения, получила травмы», — заявили в ведомстве.

Отметим, что за прошедшие сутки на территории региона произошло три аварии, в которых три человека получили травмы.