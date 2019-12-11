В Сургуте полицейский пытался сбыть наркотики

В Сургуте полицейский попытался сбыть полтора грамма наркотиков, но был задержан сотрудниками собственной безопасности УМВД Югры и ФСБ Тюменской области. Об этом сообщает следственное управление по ХМАО.

Возбуждено уголовное дело: покушение на сбыт наркотиков, совершенное с использованием служебного положения. Подозреваемый задержан, его могут поместить под стражу. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы от восьми лет.

Отметим, полицейский работал в отделе контроля по обороту наркотиков.