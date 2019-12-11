​Жильцы «Возрождения» жалуются, что шум со стройки нового съезда к Югорскому тракту не дает им спать по ночам

Рядом с жилым комплексом «Возрождение» в Сургуте развернулись работы по подготовке участка для строительства еще одного съезда к объездной дороге, однако некоторых жителей это не устраивает. Вернее, их волнует шум, который создает техника, работающая даже ночью.

«Дорога с Геологической на Югорский тракт — это, наверное, для города прекрасно! Но! Нельзя ли хотя бы в ночное время прекращать работы? Невозможно отдохнуть от шума работающей техники», — написала сургутянка Татьяна Разумовская на странице главы города Вадима Шувалова «Вконтакте».

СИА-ПРЕСС связался с директором МКУ «Управление капитального строительства» Владимиром Никитиным, чтобы узнать, было ли получено соглашение от жильцов близлежащих домов на проведение работ в темное время суток.

Он ответил, что в этом нет законодательной необходимости: работы ведутся на расстоянии не менее 200 метров от жилых домов, поэтому согласовывать их с жильцами не требуется.

«Мы ведь не под окнами работаем, а в котловане. Там больше 200 метров до «Возрождения». Работы будем вести до весны, нужно успеть до паводков», - ответил Никитин.

По словам Видима Шувалова, дорогу должны сдать летом 2021 года. Она соединит улицу Геологическую с Югорским трактом и разгрузит соседние магистрали: «У нее будет по две полосы в обоих направлениях, хорошее освещение, а еще дорожки для пешеходов и велосипедистов. Сейчас рабочие начали перекладывать теплосети, удалять грунт. Им предстоит поднять основание будущей дороги на восемь метров — мера это вынужденная, все из-за грунтовых вод».