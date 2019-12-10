​Сургутский БК «Университет-Югра» выступит на домашней площадке против московского клуба

​Нехватка милосердия

Мы любим стигматизировать людей и навешивать на них ярлыки-приговоры. Мы забываем, что нужно спасать жизнь не только избиваемой в туалете девочки, но и избивающих – ведь их путь еще можно выправить, если не выбрасывать их за границы общества