​Сургутский БК «Университет-Югра» выступит на домашней площадке против московского клуба

Сургутский баскетбольный клуб «Университет-Югра» примет на домашней площадке команду из Москвы «ЦСКА-2». Игра пройдет в рамках регулярного чемпионата России среди мужских команд Суперлиги.
Матч состоится 11 ноября в 17:00 в спорткомплексе «Энергетик» по адресу ул. Энергетиков, 47. Вход бесплатный.
Напомним, что накануне в домашнем матче местные спортсмены одержали победу над клубом «Купол-Родники». Матч завершился со счетом 96 – 91.
В ожидании ближайшей игры предлагаем вам посмотреть лучшие моменты уже прошедших матчей: