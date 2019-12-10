Губернатор Югры посетила Сургутский район с рабочим визитом

Губернатор Югры Наталья Комарова вместе с главой Сургутского района Андреем Трубецким посетила с рабочим визитом Лянтор. Она побывала на водоочистных сооружениях, где побеседовала с общественниками о нацпроекте «Экология», а затем встретилась с сообществом предпринимателей, оценив их проекты и идеи.

Нацпроект «Экология»

В Сургутском районе реализуется национальный проект «Экология», цель которого – полностью обеспечить все поселения чистой водой. Как сообщил Андрей Трубецкой, строительство водоочистных сооружений на территории района стало возможным благодаря поддержке Натальи Комаровой:

«До этого года водоочистные сооружения строились районом самостоятельно, мы тратили в год до 30 миллионов рублей на вывоз жидких бытовых отходов. Сейчас ВОСы включены в адресную инвестиционную программу, что позволит построить водоочистные сооружения в поселениях, где их никогда не было».

Сейчас закончено строительство сооружений в Лянторе, Сайгатина и Локосово, ввод объектов планируется в следующем году. После этого водоочистные сооружения появятся в Федоровском и Русскинской.

Губернатор совместно с главой Сургутского района посетила водоочистные сооружения в Лянторе, чтобы оценить статус объекта. На встречу с ней пришли и общественники, которые поблагодарили ее за работу и сообщили, что сейчас качество воды в поселении оставляет желать лучшего – из-за преобладания железа вода отдает мутным оттенком.

Андрей Трубецкой отметил, что водоочистные сооружения Лянтора будут очищать воду из скважин от железных примесей, чтобы она соответствовала стандартам, установленным правительством Югры.

Работа с предпринимательским сообществом

Третий год подряд в Сургутском районе проводится конкурс для школьников, мечтающих стать предпринимателями. В этом году в соревнованиях приняли участие 126 ребят. В итоговой бизнес-игре за первенство боролись 17 проектов. Трое победителей представили свои проекты губернатору и главе района – с этого началась встреча с предпринимательским сообществом.

Наталья Комарова позитивно оценила проект администрации Сургутского района, направленный на выявление предпринимательских способностей и предрасположенностей с юношеского возраста. Она отметила, что эффективность этой идеи еще покажет себя в будущем.

По ходу демонстрации проектов от школьников, победивших в бизнес-игре, губернатор активно комментировала их стартапы, задавала уточняющие вопросы и рекомендовала заранее обеспокоиться о безопасности клиентов от любых угроз: начиная пищевым отравлением в ресторане до пожара в антикафе.

Также несколько советов будущим бизнесменам дал Андрей Трубецкой: «У нас есть дополнительные меры поддержки вновь зарегистрированным предприятиям. Это компенсация до 80 процентов всех средств на закупку оборудования и на рекламу. Не отказывайтесь от своих проектов, приходите к нам – обязательно поможем».

Следующим шагом встречи стало обсуждение проектов уже закрепившихся на рынке предпринимателей. Чиновники из администрации Сургутского района рассказали Наталье Комаровой о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в рамках нацпроекта, направленного на поддержку индивидуальной предпринимательской инициативы.

Так, за 2019 год район выделил более 110 субсидий и грантов размером, суммарно, более 10 миллионов рублей. Такие средства получили предприниматели, чтобы покрыть расходы на открытие или поддержку своего дела, в которые входит: аренда помещений, закупка оборудования, оплата обучения на повышение квалификации и так далее.

Такие меры необходимы для развития предпринимательства в самых удаленных поселениях района, куда сложно добраться и где не хватает покупательской способности. Гранты призваны снизить риски при открытии дела в таких местах.

Также власти Сургутского района при формировании инвестиционной политики составили бизнес-кейсы с информацией о запросе жителей поселений на те или иные услуги. Предприниматели могут воспользоваться этими данными, чтобы закрывать спрос своими предложениями.

Одним из примеров результата поддержки малого и среднего бизнеса стала медицинская лаборатория в поселке Федоровском, открытая в лоне федеральной франшизы «Гемотест». Ее появление стало возможным благодаря выдаче гранта и предоставлению помещения на выгодных условиях. Губернатор Югры посоветовала владельцу лаборатории получить консультацию у администрации округа, чтобы оптимизировать работу предприятия: «Рекомендую обратиться в департамент здравоохранения, для сопровождения в перечень организаций, на которые распространяются ресурсы фонда обязательного медицинского страхования».

Следующим проектом стала демонстрация проекта интерактивной карты Сургутского района. Ее разработали ученики Центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ). Карту установят в аэропорту имени Салманова в Сургуте. На ней указаны все туристические, культурные, этнографические, промышленные и инвестиционные объекты района, от столовых и храмов до индустриальных предприятий. Андрей Трубецкой отметил, что над проектом трудился коллектив из школьников, студентов и специалистов на протяжении шести месяцев. Губернатор похвалила идею и предложила специалистам из ЦМИТ обратить внимание на интерактивную карту Югры.

Рабочая встреча с предпринимателями закончилась подписанием соглашения о создании в Сургутском районе индустриального парка в сфере нефтегазодобывающих услуг.

Последние три часа рабочего визита Наталья Комарова и Андрей Трубецкой посвятили жителям Сургутского района и ответили на волнующие их темы в сфере образования, ЖКХ и дорожной инфраструктуры. «Я не уйду из зала, пока у вас не закончатся вопросы», - пообещала губернатор.