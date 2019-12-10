Власти Сургута выплатят миллион рублей погорельцам из поселка Дорожный

Десять семей с несовершеннолетними детьми, пострадавших от пожара в сургутском поселке Дорожный, получат единовременную выплату в 100 тысяч рублей – итого город выделит миллион рублей. Погорельцы получат деньги сверху к уже выплаченным 40 тысячам рублей компенсации. Такое решение приняла городская администрация, чтобы поддержать погорельцев. Дума Сургута одобрила инициативу властей на внеочередном заседании, прошедшем накануне, 9 декабря.

Депутат Эдуард Иваницкий предложил подойти к выплате дифференцированно, ведь в одних семьях детей больше, чем в других, и было бы честно увеличить выплату в зависимости от количества несовершеннолетних. Например, по 50 тысяч на ребенка. Также председатель думы Надежда Красноярова поинтересовалась, из чего сложена такая сумма и не будет ли она слишком маленькой, учитывая, что у семей есть дети.

По словам начальника управления по делам ГО и ЧС Сургута Олег Пухтеев, размер выплаты оставлен с учетом ограниченных возможностей городского бюджета, поэтому увеличить сумму навряд ли получится. Однако депутаты предложили городской администрации рассмотреть такую возможность.

Также чиновники добавили, что учли опыт других городов, где власти выплачивали компенсации для поддержки людей, пострадавших в похожих чрезвычайных происшествиях.

Всего по отчету муниципальных служащих в результате пожара пострадали 55 человек, в том числе 15 детей. Депутат Игорь Бруслиновский поинтересовался, как решен вопрос с размещением погорельцев и восстановлением их документов. Чиновники ответили, что каждой семье предложили либо поселиться в маневренном жилье, либо в снова Дорожном – в новых домах неподалеку. Вопрос восстановления документов находится на контроле управления по делам ГО и ЧС, к каждой семье прикреплен сотрудник, который консультирует погорельцев и защищает их права.

Напомним, пожар в жилом 26-квартирном доме в поселке Дорожный случился 25 ноября утром. Огнеборцы эвакуировали 46 человек, 7 были госпитализированы, трое погибли. Предварительной причиной пожара названо замыкание. Правительство Югры тоже окажет финансовую поддержку погорельцам.