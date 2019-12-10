В Сургуте за ТЦ «Аура» появится общеобразовательная школа

В Сургуте в микрорайоне 38 в ближайшие годы появится общеобразовательная школа на 1500 мест. Накануне, 9 декабря, дума города согласовала условия концессионного соглашения, которое заключит город с потенциальным инвестором.

Сейчас неизвестно, кто займется строительством. Власти Сургута еще не нашли концессионера – он объявится по итогам конкурса в этом декабре или в первом квартале следующего года.

Депутат Эдуард Иваницкий поинтересовался приблизительными сроками начала строительства и ввода школы в эксплуатацию. Чиновники ответили, что им потребуется время на создание плана объекта и согласования проекта с будущим инвестором, поэтому строительные работы начнутся либо в конце 2020 года, либо в первом квартале 2021 года.

Предполагается, что концессионное соглашение будет заключено на восемь лет, из них три года отведены на строительство школы и пять на эксплуатацию.

Стоимость объекта оценивается в два с половиной миллиарда рублей. Депутат Василий Птицын спросил у администрации, будет ли проверена платежеспособность концессионера, чтобы избежать риск заморозки стройки. По словам начальника управления инвестиций Сургута Светланы Петрик, инвестор будет обязан внести аванс размером в 15 миллионов рублей.

Напомним, в этом же районе подошло к концу строительство начальной школы-детсада суммарно на 300 мест. Также в соседнем микрорайоне строится школа на 550 мест. Ее строительство чуть не сорвалось из-за протеста местных жителей.