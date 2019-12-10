Полиция Сургута ищет подозреваемого в воровстве

Полиция Сургута устанавливает личность человека, который может быть причастен к преступлению по статье "Кража". Особых примет нет, но сотрудники пресс-службы ведомства приложили фото подозреваемого.

Управление МВД по Сургуту просит неравнодушных жителей города, обладающих какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого, сообщить об этом по телефону дежурной части: 02 или 89097093031, с мобильного 102.

Напомним, на прошлой неделе полиция так же обращалась к горожанам, когда в Сургуте искали человека, который мог совершить особо тяжкое преступление.