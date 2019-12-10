В Сургуте облагородят трубы на проспектах Пролетарском и Мира, чтобы они не мозолили глаза

В Сургуте собираются украсить наземную теплотрассу на проспектах Пролетарском и Мира. Информацию об этом СИА-ПРЕСС сообщил заместитель главы города Алексей Жердев.

«Сейчас никого не устраивают трубы на проспектах Пролетарском и Мира. Мы уже нашли дизайнерское решение, чтобы сделать им красивый урбанистический дизайн. Есть несколько вариантов. Собственники СГЭС готовы начать работы на следующий год по ключевым точкам, где наибольший поток машин и людей. Приведем трубы в нормальное современное состояние. Чтобы они не портили общую картину», – сообщил Алексей Жердев.

Напомним, что Сургутские городские электрические сети уже занимались благоустройством своих объектов. Так, в 2019 году художники раскрасили 14 энергообъектов в 8 микрорайонах города в рамках проекта «Музей под открытым небом».