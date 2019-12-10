Власти Сургута покажут жителям города проект кампуса

В Сургуте в этот четверг, 12 декабря, в 10 утра состоится презентация научно-технологического центра, более известного горожанам как университетский кампус. Об этом в интервью с СИА-ПРЕСС сообщил заместитель главы города Алексей Жердев:

«Я могу с гордостью сказать, что от разговоров мы перешли к реализации. Мы уже презентовали этот проект перед правительством в Сколково вместе Ильей Кандаковым (депутат окружной думы – прим. ред.), и мы решили, что проект нужно презентовать и жителям Сургута. Приглашаем депутатов и общественных лидеров, неравнодушных к городу. Покажем мощности комплекса и проектные решения».

Как отметил Алексей Жердев, в центре студенты будут получать высококлассное образование, за которым в Сургут будет приезжать молодежь и из других городов России. Площадка для строительства уже готова.

Напомним, сообщения о появлении кампуса в Сургуте ходят давно: по словам ректора СурГПУ, первые упоминания о нем появились еще в 2012 году при администрации предыдущего мэра города. В 2017 году на совещании правительства Югры был утвержден план реализации кампуса. С тех пор среди сургутян продолжается дискуссия о целесообразности его создания.

Что такое кампус, зачем он нужен и что о нем думают общественники, читайте в предыдущем материале СИА-ПРЕСС.