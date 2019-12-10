В Сургуте в 2020 году начнут очистку реки в парке «За Саймой»

В Сургуте в 2020 году могут начать долгожданную очистку реки Саймы. Об этом СИА-ПРЕСС рассказал заместитель главы города Алексей Жердев. Он отметил, что подобные работы требуют больших финансовых вложений, и у местного бюджета нет возможности тратить на них муниципальные деньги. Однако есть другой вариант: подключиться к федеральной программе.

«Сейчас мы с общественниками из рабочей группы парка «За Саймой» ведем работу по включению нашего города в федеральный проект по очистке рек. Губернатор Югры Наталья Комарова пошла нам навстречу, поскольку раньше нас в этом проекте не было. И вроде есть решение о выделении в следующем году денежных средств на реализацию нашего проекта, который мы сейчас прорабатываем», — заявил Алексей Жердев.

Напомним, что недавно власти Сургута рассказали, на что в 2020 году планируют потратить 30 млрд рублей из бюджета.