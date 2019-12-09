В Сургуте жителям многоэтажки постоянно отключают горячую и холодную воду

В Сургуте жителям многоквартирного дома по адресу Мира, 20 отключают горячую и холодную воду из-за проведения работ по капитальному ремонту здания с заменой систем горячего и холодного водоснабжения, а также отопления. Информация об этом появилась на городском портале «Твой Сургут».

«Прошу разъяснить, на каком основании проводятся работы по капитальному ремонту здания в зимний период (постоянные отключения воды в течении последнего месяца, в том числе и в выходные дни)? Вот сейчас, в декабре, собираются менять батареи», — пишет житель Сургута Олег Матвеев.

Отметим, что согласно постановлению Госстроя РФ от 27.09.2003 ремонт тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления должен производиться в летнее время. И только в случае аварии их ремонт возможен в зимний период. Однако по словам сургутянина, подобных ЧП в доме не происходило.

В администрации Сургута в ответ на жалобу заявили, что по правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений допустимая продолжительность перерыва отопления не более 24 часов (суммарно) в течение одного месяца.

«Не более 16 часов единовременно — при температуре воздуха в жилых помещениях от +12°С до нормативной температуры; не более 8 часов единовременно — при температуре воздуха в жилых помещениях от +10°С до +12°С; не более четырех часов единовременно — при температуре воздуха в жилых помещениях от +8°С до +10°С», — добавили чиновники.

Городские власти также отметили, что при предоставлении коммунальных услуг с перерывами, превышающими установленную продолжительность, размер платы за каждую услугу также подлежит сокращению.

В ООО «Электроремстрой» (компании проводящей капитальный ремонт в проблемно доме) СИА-ПРЕСС рассказали, с чем именно связанна работа в столь поздний период.

«Мы выиграли тендер на проведение работ только в конце августа, а ремонт должны были закончить в ноябре, однако из-за возникших проблем с жителями дома (не допуск специалистов для проведения работ) ремонт затянулся. 20 декабря является крайним днем, иначе к нам примут штрафные санкции», — заявили представители организации.

Что касаемо отключение воды и произведения ремонтных работ с отоплением, в компании заявили, что работы не производятся при сильных морозах.

«Если на стояк водоснабжение заходят рабочие, утром они делают демонтаж, а вечером у людей уже появляется вода. Могут быть, конечно, и одноразовые отключения, но не более 1,5-2 часов, если ремонтные работы ведутся в подвале. Прежде чем их начать, бригадир обходит всех жителей дома и договаривается с ними о том, когда именно будут производится необходимые работы», — рассказали СИА-ПРЕСС в ООО «Электроремстрой»