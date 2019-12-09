​В Сургуте заменили 519 старых фонарей на светодиодные

Глава Сургута Вадим Шувалов отчитался о том, что в городе заменили 519 старых фонарей на светодиодные.
Он отметил, что новые фонари пока расположены на 9 улицах:
- проспекте Ленина от улицы Чехова до улицы Профсоюзов — 48 фонарей;
- транспортной развязке возле Бизнес-центра СНГ — 66 фонарей;
- улице Рабочей — 24 фонаря;
- улице Гагарина — 133 фонаря;
- улице Республики — 71 фонарь;
- улице Мелик-Карамова — 87 фонарей;
- улице Сибирской — 17 фонарей;
- улице Майской — 30 фонарей;
- улице Геологической — 63 фонаря.
«Мощность старых светильников — 250 и 400 ватт, новых — 180 и 150. Это значит, что за год мы сможем сэкономить свыше 130 тысяч кВт», – подчеркнул мэр.
По его словам, в 2020 году новое уличное освещение появится еще на 14 улицах.