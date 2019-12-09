В 2020 году Лянтор будет обеспечен чистой водой

В 2020 году жители Лянтора будут обеспечены чистой водой. Об этом сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой во время визита губернатора Югры Натальи Комаровой в городское поселение. Во время поездки глава региона и глава муниципалитета вместе с представителями общественности посетили строящиеся водозаборные очистные сооружения (ВОС №1).

«Для Лянтора возведение водоочистных сооружений - это значимое мероприятие, потому что на протяжении десяти лет этот объект был в процессе обсуждения. Старт был дан только два года назад благодаря поддержке правительства Югры и волевому решению главы Сургутского района Андрея Трубецкого», - сообщил Сергей Махиня.

Объект строится по муниципальному контракту, заключенному управлением капительного строительства Сургутского района с ООО «Мармитэкс». Стоимость сооружений – 395 миллионов рублей, сейчас освоено 220 миллионов.

«Работы идут слегка с опережением графика. Ввод объекта планируется в конце 2020 года, но мы хотим сдать его в эксплуатацию к третьему кварталу», - рассказал директор «Мармитэкс» Михаил Громов.

По словам директора департамента строительства и земельных отношений администрации Сургутского района Руслана Сафина, вода из скважин будет очищаться от железа, чтобы соответствовать современным требованиям.

Отметим, водоочистные сооружения в Сургутском районе возводятся по национальному проекту «Экология».