В Сургутском районе появится индустриальный парк. Объект планируется возвести на базе предприятия ООО «Терра-Норд», расположенного в поселке Солнечный.

Администрация Сургутского района поддержит проект юридически – подготовит документы и проведет его по всем бюрократическим этапам, чтобы объект попал в Федеральный перечень существующих в России индустриальных парков. Соответствующее соглашение было подписано 6 декабря главой района Андреем Трубецким и генеральным директором «Терра-Норд» Евгением Гаасом.

Индустриальный парк станет зоной развития промышленности Сургутского района. На его территории могут появиться как производственные предприятия, так и исследовательские институты. Более того, парк создаст рабочие места и принесет дополнительные средства в бюджет за счет налогов.

Также администрация Сургутского района обратится в департамент образования Югры, чтобы создать программу для подготовки кадров в индустриальный парк на базе колледжей и техникумов.

Планируется, что парк будет ориентирован на нефтесервисные услуги и продукцию, так как будет возведен на базе предприятия, которое занимается нанесением антикоррозийного покрытия на трубы нефтепроводов и буровых установок, что существенно повышает их срок амортизации.

Стоимость проекта: два миллиарда рублей, однако сумма полностью покроется коммерческими предприятиями «Нефтесерсвис-Норд» и «Терра-Норд», муниципальные средства привлекаться не будут.