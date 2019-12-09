В Сургуте девушка устроила аварию с участием трех автомобилей на кольцевой развязке

Накануне в Сургуте на улице Республики на подъезде к кольцевой развязке 28-летняя сургутянка устроила аварию с участием трех машин. Информацию об этом СИА-ПРЕСС подтвердили в УМВД Сургута.

«Девушка 1991 года рождения управляя автомобилем «КИА» не учла дорожных, а также климатических условий в связи с чем не справилась с управлением и допустила занос автомобиля на встречную полосу движения. Из-за чего совершила столкновение с автомобилем «ЛАДА», который от полученного удара отбросило еще на одно транспортное средство», — рассказали СИА-ПРЕСС в ведомстве.

Отметим, что в результате аварии два человека получили телесные повреждения. Девушку и водителя «Лады» доставили в Сургутский травматологический центр.