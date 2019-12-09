В Сургутском районе в результате пожара в деревянном доме погиб человек

Накануне в поселке Солнечный загорелась квартира в жилом деревянном доме по улице Юность. В результате пожара погиб один человек. Информация об этом появилась в городском паблике «К-информ».

«На момент прибытия первого подразделения наблюдался сильный дым из окна квартиры на первом этаже. Возгорание было ликвидировано в 19:20. На ликвидацию пожара выезжали пять единиц техники и 19 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания», — рассказали в МЧС Югры.

По словам очевидцев, в квартире находились два брата. Один погиб, а второй находится в отделении полиции.

Отметим, что за прошедшую неделю на территории региона было зарегистрировано 42 пожара.