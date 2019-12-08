На трассе в Казахстане из-за непогоды застрял автобус из Сургута

Автобус, следовавший по маршруту Сургут-Шымкент из-за непогоды застрял на трассе Нур-Султан — Петропавловск. Об этом сообщается на сайте Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.

Всего в автобусе ехало 69 человек, двое из которых — дети. На данный момент они размещены в пунктах обогрева. Никто не пострадал.

Причина сложившейся ситуации в неблагоприятных погодных условиях, которые сохраняются в республике последние дни: туман, гололед и ветер порывами до 30 метров в секунду.