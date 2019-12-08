Дольщики ЖК «Любимый» в Сургуте вышли на митинг и обещают бунт, если их не услышат

Одновременно с митингом дольщиков из Нефтеюганска проходит аналогичная акция в Сургуте: на неё вышли вкладчики ЖК «Любимый». Они настроены решительно: обещают бунтовать, если власти города и округа не окажут им поддержку.

«Уже третий год ничего не решается! Стройка Дома 2 ЖК «Любимый» как стояла, так и стоит, — написала СИА-ПРЕСС сургутянка Надежда. — Мы видим единственный выход — это банкротство нашего Застройщика (ООО «ДЭП»). В соответствии с новым законом, при банкротстве Застройщика должен быть создан фонд, который либо достраивает дом либо выплачивает компенсацию пострадавшим дольщикам. Однако, наша администрация и губернатор по каким-то причинам не хотят банкротить Застройщика и ничего не предпринимают, чтобы стройка возобновилась. Люди уже готовы пойти на крайние меры! Если в декабре ничего не решится, в январе будет бунт».