В январе в Сургуте должны начать реконструкцию жд-вокзала

Реконструкция жд-вокзала в Сургуте начнется в 2020 году. Накануне губернатор Наталья Комарова и начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников подписали соответствующее соглашение.

«Мы сформировали необходимый пакет документов и прошли согласование, - отметил Колесников. – Строительство подтверждено бюджетами и РЖД, и Ханты-Мансийского автономного округа. Мы рассчитываем, что необходимые процедуры завершим к началу следующего года и приступим к строительству уже в январе».

Напомним, что о реконструкции железнодорожного вокзала в Сургуте говорят последние несколько лет. Она должна была начаться в 2019 году, но этого не произошло из-за вмешательства антимонопольной службы, которую дважды не устроил процесс проведения аукциона на проведение работ.