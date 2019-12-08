​В Сургут на открытие парка «Россия — моя история» приехала Наталья Комарова, депутаты, священнослужители и даже Дед Мороз

7 декабря в Сургуте прошло открытие парка «Россия — моя история», за которым особо внимательно следили жители Восточного района города, так как с уже 11 утра субботы по улице Мелик-Карамова в сторону ЖК «Возрождение» стали выстраиваться колонны автомобилей. Всего на общегородском празднике, который приурочили к открытию экспозиции, побывало несколько тысяч сургутян, большинство из них — с детьми.

На праздничных гуляниях помимо посещения залов парка «Россия — моя история», можно было покататься на собачьих упряжках, посетить чум, посмотреть реконструкцию известных боев и сфотографироваться с Дедом Морозом, который специально приехал в Сургут из Великого Устюга.

Гостьей праздника стала и губернатор Югры Наталья Комарова. За ней последовали депутаты, бизнесмены, служители церкви. Также в открытии экспозиции принял участие заместитель начальника департамента по вопросам местного самоуправления администрации президента России Санал Бадмаев.

«Современных детей трудно заинтересовать историей, особенно скучноватыми учебниками, — написал на своей странице «Вконтакте» глава Сургута Вадим Шувалов. — На открытии парка было много школьников, я видел, как их глаза загорались — все можно потрогать, рассмотреть, не только почитать, но и послушать. Уверен, парк «Россия — моя история» станет популярным местом для семейного отдыха. Интересно будет и детям, и даже самым подкованным историкам. Я тоже сегодня узнал много нового».