​В Сургут на открытие парка «Россия — моя история» приехала Наталья Комарова, депутаты, священнослужители и даже Дед Мороз

7 декабря в Сургуте прошло открытие парка «Россия — моя история», за которым особо внимательно следили жители Восточного района города, так как с уже 11 утра субботы по улице Мелик-Карамова в сторону ЖК «Возрождение» стали выстраиваться колонны автомобилей. Всего на общегородском празднике, который приурочили к открытию экспозиции, побывало несколько тысяч сургутян, большинство из них — с детьми.
На праздничных гуляниях помимо посещения залов парка «Россия — моя история», можно было покататься на собачьих упряжках, посетить чум, посмотреть реконструкцию известных боев и сфотографироваться с Дедом Морозом, который специально приехал в Сургут из Великого Устюга.
Гостьей праздника стала и губернатор Югры Наталья Комарова. За ней последовали депутаты, бизнесмены, служители церкви. Также в открытии экспозиции принял участие заместитель начальника департамента по вопросам местного самоуправления администрации президента России Санал Бадмаев.
«Современных детей трудно заинтересовать историей, особенно скучноватыми учебниками, — написал на своей странице «Вконтакте» глава Сургута Вадим Шувалов. — На открытии парка было много школьников, я видел, как их глаза загорались — все можно потрогать, рассмотреть, не только почитать, но и послушать. Уверен, парк «Россия — моя история» станет популярным местом для семейного отдыха. Интересно будет и детям, и даже самым подкованным историкам. Я тоже сегодня узнал много нового».
Ясно дело, дорогу надо освободить матушке-губернатору. Не ехать же змейкой лавируя между припаркованными авто. Вот потому и не понять им жизнь простого и не очень плебса! Ездят по свободным дорогая, ни тебе пробок!
Парк это большая и дорогая энциклопедия, сделанная по последниму слову клипового мышления. Причем не за малые деньги... Пару новых школ можно было построить или поликлиник. Или КВД новый построить в Сургуте.
Конечно товарищ Сталин там есть, и это уже хорошо...