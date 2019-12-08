​В 2020 году власти Сургута собираются снова сдержать рост цен на проезд в автобусах

Во время пресс-конференции на тему формирования бюджета 2020 года, глава департамента финансов администрации Сургута Елена Дергунова в числе прочего сообщила о планах администрации по поводу изменения цен на проезд в городском общественном транспорте.

Отвечая на вопрос журналистов, она отметила, что в 2019 году удалось избежать серьезного роста цен на билеты (напомним, что цена поездки на некоторых маршрутах достигала 45 рублей), и в 2020 году подобного также не должно произойти:

«В текущем году мы проблему решили, изыскали возможность найти дополнительные средства на эти цели. И в будущем году мы уже предусмотрели весь необходимы объем [финансирования, - прим. авт.] с учетом дополнительно выделенных ресурсов в этом году, чтобы такие вопросы у нас не возникали», — отметила Елена Дергунова.

Формирование новых тарифов на проезд в автобусах происходит во второй половине декабря, именно тогда появится точная информация о ценах. Также соответствующий запрос СИА-ПРЕСС уже направил в Региональную службу по тарифам.

Справка: Перевозка пассажиров занимает достаточно большую часть в бюджете Сургута: порядка 800 млн рублей.

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