​В Сургуте активисты провели одиночный пикет, предупреждая власти города и округа о предстоящей голодовке

В Сургуте общественники провели одиночный пикет у здания администрации.

В его рамках активисты движения «Сургут для детей» в том числе предупредили местные и окружные власти о предстоящей голодовке, которую они готовы начать, если чиновники не найдут решения их проблем.

Напомним, югорчане, которые взяли квартиры в ипотеку, должны были получить субсидии на детей, но в итоге их исключили из программы как достигших «предельного возраста» в 36 лет. Также некоторые семьи теперь должны вернуть уже полученные компенсации.