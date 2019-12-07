Сегодня утром, 7 декабря, в Сургуте сгорела шашлычная на Быстринской улице.

Как рассказали корреспонденту СИА-ПРЕСС в пресс-службе МЧС по Югре, сигнал о возгорании поступил пожарным в 11.28. Уже в 11.41 огонь был потушен.

Возгорание произошло на площади 30 квадратных метров, само же помещение около 400 квадратных метров. Пострадало только имущество.

Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем. Подробности происшествия выясняются.

В тушении были задействованы три едницы техники и 11 человек