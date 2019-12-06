​16 семей Сургута, пострадавших от пожара, переселены в новые квартиры

В Сургуте 16 семей, лишившихся жилья из-за пожара в поселке Дорожном, получили ключи от новых квартир.

«Сейчас они обустраиваются в новых условиях. К их услугам все удобства: установлены электроплиты, а также гарнитур для ванной и санузла», – отметил глава Сургута Вадим Шувалов.

Еще шесть семей до сих пор не приняли решение, будут ли они переезжать в предложенные квартиры, или дождутся закупки дополнительного жилья. В случае если они выберут второй вариант, то им придется временно становиться в маневренном жилищном фонде.

«Выражаю соболезнования родственникам погибшей семьи. Мы сделаем всё, чтобы подобная трагедия не повторилась. Я поручил оценить пожарную безопасность в 169 ветхих и аварийных домах. Проверки уже начались», – заявил мэр.