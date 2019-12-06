​8 декабря в Сургуте пройдет XXI Открытый Кубок России по спортивному «Что? Где? Когда?»

Сургут примет участие в 21 Открытом Кубке России по спортивному «Что? Где? Когда?». Во время турнира будет проведено 4 тура по 12 вопросов со сложностью выше среднего.

Мероприятие пройдет в интеллектуальном клубе по адресу ул. Ленина, 35. Стоимость участия 750 рублей с команды.

«В Сургуте ожидается участие до 10 команд, готовых проверить свои силы на фоне сильнейших команд со всего мира. В этом году соревнования отмечают свое 20-летие», – рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС председатель клуба интеллектуальных игр В Сургуте Алексей Кучин.

Он отметил, что международный синхронный турнир «Открытый Кубок России» – один из крупнейших и самый престижный синхронный турнир по игре «Что? Где? Когда?» в мире. Ежегодном в нем принимает участие более 1000 команд со всего мира, а лучшие команды могут попасть на очный Чемпионат России по «Что? Где? Когда?».