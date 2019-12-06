​В Сургуте мужчина украл женский пуховик, за который его могут посадить на четыре года

Один из экипажей Росгвардии получил от центра оперативного управления сообщение о том, что в их сторону бежит мужчина, совершивший кражу в одном из магазинов на ул. Кукуевицкого.

Силовики выехали на встречу подозреваемому и задержали его. Похитителем оказался мужчина в возрасте 35 лет, подходивший под ориентировку.

На мужчину заели уголовное дело за грабеж. Сейчас ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.





Отмечается, что мужчина не работает. Только за 2019 год он уже шесть раз привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство, несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре, а также за потребление алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом.

«В 2017 году был осужден за угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью и за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью к 1 году и 8 месяцам лишения свободы», – отмечает пресс-служба Росгвардии.