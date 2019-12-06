Администрация Сургута смогла убедить жителей Западного района, что новый автовокзал им не навредит

Администрация Сургута по поручению главы Вадима Шувалова привлекла жителей Западного района города к созданию дорожной карты по строительству автовокзала на Грибоедовской развязке. Это случилось после жалоб сургутян на бесконечные пробки в ЗЖР, которые только усугубятся после появления нового объекта инфраструктуры.

На данный момент прошло уже четыре встречи с жителями, которые курировал замглавы Алексей Жердев. Во время последнего собрания он предложил документально подкреплять все озвученные предложения по решению автомобильной проблемы.

«Теперь все договоренности и решения по развитию транспортной сети, дорожной инфраструктуры, социальной сферы Западного района зафиксированы. По итогам последней встречи составлен протокол, он направлен жителям, чтобы она могли внести свои коррективы. Их мы учтем при составлении дорожной карты. Она будет готова в ближайшее время и вынесена на обсуждение инициативной группы», – поясняет Жердев.

По словам председателя ТОС «Аура» Михаила Завалишина, жители просмотрели протокол, который им прислали 4 декабря и согласились со всеми внесенными в него замечаниями.

«В документе отражены все вопросы, которые волнуют жителей. Мы поделились протоколом с соседями. Большинство уверены в эффективности рабочей группы, понимают важность создания дорожной карты», – отметил Михаил Завалишин.

У дорожной карты две задачи: разгрузка Грибоедовской развязки и перераспределение автомобильного трафика в ЗЖР. Для этого, как СИА-ПРЕСС писал ранее, планируется строительство нескольких дорог. Работы на двух из них уже ведутся, еще две магистрали начнут прокладывать в будущем году.

Сам автовокзал, напоминаем, появится ориентировочно в 2022 году.