​Власти Сургута рассказала, на что в 2020 году планируют потратить 30 млрд рублей из бюджета

Уже состоялись публичные слушания по бюджету Сургута на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Итоговое решение будет принято депутатами города в конце декабря, а перед этим директор департамента финансов городской администрации Елена Дергунова собрала пресс-конференцию, на которой рассказала, на что будут направлены 30140 млн рублей, заложенный в проект бюджета на будущий год.

Кстати, по слова Дергуновой, параметры доходов и расходов впервые превысили 30 млрд рублей. Для сравнения, в прошлом году эти показатели были примерно на 3 млрд меньше.

«Наш бюджет социально направлен. Наибольший процент от него — это культура, спорт, образование и соцполитика. Речь идет не только о текущем содержании [объектов]. Будут строиться новые здания социальной сферы», — отметила Елена Дергунова.

Дети

Большой кусок бюджета направлен на развитие образования. Тут играет роль указ президента и пожелание окружного правительства о переводе всех детей на учебу в одну смену. Поэтому планируется, что в 2020 году на школы, детсады, допобразование и отдых детей потратят 18,5 млрд рублей.

1,5 млн из этих денег идут на строительство общеобразовательных школ в микрорайонах №32 и №33.

Дороги

Еще 4,1 млрд рублей в 2020 году потратят на обеспечение населения общественным транспортом, ремонт и строительство дорог.

«Значительные финансы направлены на мероприятия федерального портфеля «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Здесь тоже у нас заложено как строительство, так и ремонт дорог. Запланировано завершение работ по улице Маяковского — продолжение до Университетской. Улица 5 «З» от Нефтеюганского шоссе. Ремонт на Билецкого, Лермонтова, 30 лет Победы и так далее», — говорит Елена Дергунова.

Самые большие траты пойдут на ремонт дорожного полотна (440 млн) и строительство объездной — съезда на улицу Геологическая (435 млн).

Культура, спорт и снова дети

На культурную сферу выделили чуть больше 1 млрд рублей. От этой суммы будут подпитываться библиотеки, музеи и детские школы искусств. О строительстве новых зданий для культурных учреждений пока речи не идет, однако глава департамента финансов отметила:

«В начале следующего года планируется проектирование строительство нашего дворца культуры «Строитель». И таких запросов очень много. Понятно, что невозможно одномоментно даже в 30-милиардном бюджете обеспечить все потребности города, но вы видите, что постоянно что-то строится».

Также на 2020 год округ выделил средства для строительства загородного военно-спортивного лагеря «Барсова гора» на базе учреждения «Сибирский легион», а также спортивно-оздоровительного лагеря «Олимпия».

Кстати: В законодательстве произошли изменения, и отныне 20 процентов транспортного налога будет зачисляться в местный бюджет.