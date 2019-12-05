6 декабря на подъездах к Сургуту полиция проверит водителей на признаки опьянения

Завтра, 6 декабря, в течение дня на автодороге «подъезд к городу «Сургут» полиция будет массово проверять водителей на признаки опьянения. В профилактическом мероприятии примут участие сотрудники ДПС ГИБДД УМВД.

«Данное мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, выявления и своевременного исключения из процесса дорожного движения нетрезвых водителей, а также формирования у водителей устойчивых навыков дисциплинарного поведения на автодорогах и осознания неотвратимости наказания», - сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД Югры.

Напомним, прокуратура Югры проверит ГИБДД и дорожные службы в связи с участившимися ДТП с летальными исходами.