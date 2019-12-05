На сгоревших руинах в сургутском поселке Дорожный нашли еще один труп

Сегодня, 5 декабря, при разборе завалов сгоревшего жилого дома в сургутском поселке Дорожный нашли еще одно тело. Таким образом, на месте пожара погибло два человека, а не один, как предполагалось ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС Югры.

Всего от пожара погибли три человека: двое мужчин и женщина, скончавшаяся в больнице от полученных травм.

Напомним, пожар в жилом 26-квартирном доме в поселке Дорожный случился 25 ноября утром. Огнеборцы эвакуировали 46 человек, 7 были госпитализированы. Предварительной причиной пожара названо замыкание.

Горожане могут помочь погорельцам с продуктами питания, одеждой и средствами гигиены. Правительство Югры выделит финансовую помощь пострадавшим.