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Родители в Сургуте жалуются на кишечную инфекцию, нехватку кроватей и полотенец в детском саду

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Сегодня, 5 декабря, на портал «Твой Сургут» мама ребенка, посещающего детский сад «Золотая рыбка», пожаловалась властям на то, что воспитатели скрывают от родителей кишечную инфекцию. Также сургутянка считает, что в группе не хватает полотенец и кроваток:

«Здравствуйте, обращаются к вам родители воспитанников детского сада золотая рыбка. Просим обратить ваше внимание на санитарные условия содержания детей в группах: кроватей не хватает, нет полотенец для каждого ребёнка, висят 15 штук на 45 человек. Также сейчас в группе кишечная инфекция, но воспитатели тщательно это скрывают, не сообщают родителям даже про то, что у ребёнка понос. Потому что боятся. Спасибо, просим принять меры», - сообщила Ольга Петрова.

В департаменте образования администрации Сургута корреспонденту СИА-ПРЕСС ответили, что скрыть инфекции и заболевания в детских садах невозможно: когда врачи находят у детей заразные болезни, поликлиника автоматически отправляет данные в детский сад и здравоохранительные ведомства.

Касательно загруженности (в группе 45 детей) муниципальные служащие ответили, что по нормам не существует максимального предела численности воспитанников. Дело в том, что по нормам СанПиН возможное количество детей зависит от площади группы: чем больше метров, тем больше на них можно разместить дошкольников.

Если у воспитателей не хватает кроваток, они в праве разместить детские раскладушки, а если нет полотенец, то глава учреждения в любой момент может сделать запрос на получение недостающего инвентаря.

Также детские сады постоянно проверяют муниципальные и государственные служащие из администрации, надзорных органов и ведомств, вроде Роспотребнадзора. Во время последних проверок никаких нарушений в этом детском саду выявлено не было: группам хватало кроваток, полотенец, стульчиков и шкафчиков.

Тем не менее, в департаменте подчеркнули, что в детском саду будет проведена проверка по всем вопросам, которые озвучили родители в жалобе властям.

«Мы всегда на стороне детей. Если у родителей есть проблемы, они всегда могут прийти к нам и обратиться напрямую», - сообщила замдиректора департамента Вета Дощанова.

В самом детском саду получить оперативный комментарий не удалось.


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Сегодня в 11:21, просмотров: 330, комментариев: 5


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Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:49
Пусть на выставку «Россия – моя история» детишек ведут. Там денежки на полотенца и кровати. И буфет там без кишечной инфекции.
d|RRcj{}50TpzZm{
не нравится
Сегодня в 13:13
Иммунитета у детей нет. Едят много сладкого, всякие агуши, растишки, дристишки, киндеры, быстро-кашки и прогее Г. Мало времени проводят на свежем воздухе и не закалены. В квартирах всегда жара и офигенная влажность. Родители верят рекламе и пичкают их разными феронами и арбидолами с нулевой доказанной терапевтической эффективностью. Чуть ребенок приболел-сразу антибиотики. В таких условиях иммунитет не выживает
Сергей Б
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Сегодня в 14:12
Ну да, целый комплекс проблем, которые формируют негативную среду обитания.

А так то, губернаторше какую-то медальку давали за сохранение поголовья в Югре. И выставка «Россия – моя история» не хужей чем у других, и комфортная среда постоянно формируется.
6xz34e
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Сегодня в 15:35
Главный ответ-переполненная группа-все нормы соблюдены!Может администрация по 9 человек в одном служебном автомобиле ездит,при вместимости пять?
d|RRcj{}50TpzZm{ 6xz34e
не нравится
Сегодня в 15:41
По статистике переполнены! По факту ходит около половины, остальные болеют.

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