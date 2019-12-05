Родители в Сургуте жалуются на кишечную инфекцию, нехватку кроватей и полотенец в детском саду

Сегодня, 5 декабря, на портал «Твой Сургут» мама ребенка, посещающего детский сад «Золотая рыбка», пожаловалась властям на то, что воспитатели скрывают от родителей кишечную инфекцию. Также сургутянка считает, что в группе не хватает полотенец и кроваток:

«Здравствуйте, обращаются к вам родители воспитанников детского сада золотая рыбка. Просим обратить ваше внимание на санитарные условия содержания детей в группах: кроватей не хватает, нет полотенец для каждого ребёнка, висят 15 штук на 45 человек. Также сейчас в группе кишечная инфекция, но воспитатели тщательно это скрывают, не сообщают родителям даже про то, что у ребёнка понос. Потому что боятся. Спасибо, просим принять меры», - сообщила Ольга Петрова.

В департаменте образования администрации Сургута корреспонденту СИА-ПРЕСС ответили, что скрыть инфекции и заболевания в детских садах невозможно: когда врачи находят у детей заразные болезни, поликлиника автоматически отправляет данные в детский сад и здравоохранительные ведомства.

Касательно загруженности (в группе 45 детей) муниципальные служащие ответили, что по нормам не существует максимального предела численности воспитанников. Дело в том, что по нормам СанПиН возможное количество детей зависит от площади группы: чем больше метров, тем больше на них можно разместить дошкольников.

Если у воспитателей не хватает кроваток, они в праве разместить детские раскладушки, а если нет полотенец, то глава учреждения в любой момент может сделать запрос на получение недостающего инвентаря.

Также детские сады постоянно проверяют муниципальные и государственные служащие из администрации, надзорных органов и ведомств, вроде Роспотребнадзора. Во время последних проверок никаких нарушений в этом детском саду выявлено не было: группам хватало кроваток, полотенец, стульчиков и шкафчиков.

Тем не менее, в департаменте подчеркнули, что в детском саду будет проведена проверка по всем вопросам, которые озвучили родители в жалобе властям.

«Мы всегда на стороне детей. Если у родителей есть проблемы, они всегда могут прийти к нам и обратиться напрямую», - сообщила замдиректора департамента Вета Дощанова.

В самом детском саду получить оперативный комментарий не удалось.