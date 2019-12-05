Прокуратура Югры проверит качество работы ГИБДД и дорожных служб после ДТП с шестью погибшими

Прокуратура Югры оценит качество работы дорожных служб и ГИБДД Нижневартовского района после накануне произошедших аварий, в которых погибло шесть человек. Проверка была начата по поручению прокурора округа Евгения Ботвинкина.

Отметим, что уже возбуждены уголовные дела по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Как отмечают в ведомстве, ход расследования данных дел находится на контроле прокурора округа.

Напомним, что 30 ноября под Нижневартовском кроссовер столкнулся с грузовиком. Трое пассажиров легковушки погибли на месте, а 4 ноября на трассе «Нижневартовск – Радужный», в Нижневартовском районе, произошла крупная авария с участием самосвала, унесшая жизни троих человек.