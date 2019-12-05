Сургутский "Биг-Бен" попал в список самых уродливых зданий России

Школа изучения иностранных языков в Сургуте, напоминающая британский «Биг-Бен», попала в список самых уродливых зданий России по версии блогера-урбаниста Ильи Варламова, заняв 35 место из 100.

«Вы в Сургуте, а не Лондоне. Мне кажется, важно уважать локальную идентичность, а не лепить пародии на тот же Биг-Бен. Примитивные ассоциации точно не тянут на хорошую архитектуру», – заявил блогер.

В список вошло еще одно югорское здание – окружной суд в Ханты-Мансийске занял 93 место:

«В Ханты-Мансийске много денег, столько, что туда иногда приглашают знаменитых иностранных архитекторов. Но на здание суда Югры, видимо, денег не хватило. В итоге получилось это... нечто».

Напомним, Илья Варламов несколько раз посещал Сургут и делал критические заметки об архитектуре города, чем провоцировал общественные дискуссии. Так, в 2015 году он назвал розовые заборы «поросячьими», после чего в городе начался их демонтаж.

В апреле этого года блогер внес Сургут в список мест, где он не хотел бы жить, заявив, что у города может не быть будущего. А в сентябре Варламов вместе с главой города Вадимом Шуваловым проинспектировал дворы Сургута в своем интернет-шоу "Большая Дорога С Мэром".