Бывший глава Сургута Дмитрий Попов ответил на вопросы обвинения по «песочному делу»

Сегодня, 4 декабря, состоялось очередное заседание суда по уголовному делу бывшего главы Сургута Дмитрия Попова, в ходе которого экс-мэр отвечал на вопросы стороны обвинения по «песочному делу», закрытию совхоза «Северное» и делу с покупкой помещений под детский сад. Эти действия, по версии следствия, привели к финансовым потерям для городского бюджета.

Вопрос по «Песочному делу»

По этому уголовному делу Дмитрия Попова обвиняют в превышении должностных полномочий. Глава утвердил продажу песка с недостроенной дамбы ГРЭС по заниженной стоимости, что привело к упущению выгоды и недополучению средств в городской бюджет. Бывший глава на вопросы обвинения заявил, что продать песок дороже было невозможно.

Прокурор спросил у бывшего главы, знал ли он, что песок с дамбы мог пойти на строительство объездной дороги к дачам за ГРЭС? Следовательно, продав песок, Дмитрий Попов мог сорвать строительство запланированной дороги.

Бывший глава ответил, что песок только рассматривался как возможный вариант для использования в строительстве, однако едва ли его было целесообразно использовать: песок был загрязнен, а денег на ликвидацию бетонной рубашки на дамбе потребовалось бы слишком много. Так что использовать этот песок в стройке дороги было бы обременительно.

К тому же, проект дороги появился только в 2014 году, строительство началось в 2015 году, а песок с дамбы был продан в 2013 году.

Вопрос по совхозу «Северное»

Администрация продала песок с недостроенной дамбы, чтобы оплатить многомиллионные задолженности муниципального предприятия совхоза «Северное».

Дмитрий Попов повторил и дополнил свои показания, которые он дал на прошлом заседании. Он напомнил, что если бы совхоз не ликвидировал долг по зарплатам до конца года, ему были бы предъявлены уголовные обвинения, а совхоз подал бы в суд на администрацию.

Отвечая на вопрос защиты, экс-мэр заявил, что никаким иным образом погасить задолженность было невозможно — ни субсидированием, ни реализацией другого муниципального имущества.

Вопрос по билдинг-саду

Администрация Сургута приобрела помещения у предпринимателя Владимира Самборского для устройства детского сада. Однако учреждение так и не появилось.

У Дмитрия Попова спрашивали о его отношениях с Самборским, чтобы установить, купил ли бывший глава помещения целенаправленно у этого предпринимателя. Если это так, то Попов нарушил федеральное законодательство, так как не был проведен конкурс. Однако экс-мэр ответил, что что его личные отношения никак не связаны с делом — просто предприниматель оказался единственным, кто заявился на конкурс.

Бывший глава отметил, что помещения у предпринимателя город купил дешевле заявленной стоимости, так как чиновники учли другие рыночные предложения.

Также Дмитрий Попов напомнил о своих предыдущих показаниях, где он объяснял, что идея билдинг-сада принадлежала окружному правительству это был пилотный проект, который было решено испытать на Сургуте.

По устной договоренности с заместителями губернатора Югры, округ должен был выделить сумму на детский сад частями: сначала 94 миллиона на покупку помещения, а затем 80 миллионов на ремонт. Однако по неизвестной причине округ не прислал оставшуюся часть суммы, и потому детский сад так и не появился.

Сейчас половина площади используется как место получения дополнительного образования.

Напомним, предыдущее заседание состоялось 13 ноября. На нем Дмитрий Попов заявил о своей невиновности.

Следующее заседание запланировано на 5 декабря.