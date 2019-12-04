В Сургуте двое мужчин избили администратора сауны и попытались скрыться от полиции

Накануне в Сургуте двое мужчин ворвались в одну из городских саун на улице Мунарева и избили администратора заведения, после чего попытались скрыться от сотрудников полиции. Об этом стало известно в городском паблике «К-информ».

По информации сообщества, двое неизвестных после приезда наряда ППС подались в бегство, однако быстро были задержаны. Свои действия они признали, объяснив их якобы тем, что в заведении клиентам предлагали интимные услуги.

«На место происшествия были отправлены сотрудники полиции. Личность граждан установлена. Оба привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство», — рассказали СИА-ПРЕСС в УМВД Сургута.