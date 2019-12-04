В Сургуте сразу шестерых югорчан сняли с рейса в Таиланд за маты

В Сургуте 3 декабря сразу шестерых жителей Югры сняли с рейса «Сургут – Утапао (Тайланд)» за маты. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по УрФО.

«Транспортным полицейским, обеспечивающим охрану общественного порядка в аэропорту города Сургута, поступило сообщение о том, что командир воздушного судна рейса отказал в перевозке сразу шестерым пассажирам, у которых возник конфликт с бортпроводниками. Нарушители, находясь на трапе самолета, перед посадкой, выражались нецензурной бранью», — отмечено в сообщении.

Прибивший наряд полиции установил личности правонарушителей. Это были две жительницы Сургута и четверо мужчин, трое из которых из Пыть-Яха, а один – из Нефтеюганского района.

Все они были доставлены в линейное отделение полиции в аэропорту Сургута, где на них были составлены протоколы об административном правонарушении за мелкое хулиганство.