На перекрестке Пролетарский — 30 лет Победы в Сургуте поменяли работу светофора, и теперь там пробки

В Сургуте из-за изменения работы светофора на перекрестке Пролетарский – 30 лет Победы стали образовываться пробки. Об этом сообщают сургутяне на городском портале «Твой Сургут».

«Прошу обратить внимание на этот перекресток и вернуть режим работы светофоров к прежнему состоянию, поскольку раньше пробок на нем почти не было. Сейчас даже со двора проспекта Пролетарского (где 44 школа) на дорогу выехать невозможно, стоит пробка. Очень прошу в будущем перед изменениями режимов работы светофоров в городе предварительно делать моделирование и симуляцию дорожного движения, используя современные компьютерные средства», — пишет житель Сургута Сергей.

Он также отмечает, что сейчас на перекрестке сократилось время работы зеленого сигнала «прямо» (по направлению к проспекту Мира), а стрелка направо (по направлению к магазину «Исток») теперь горит отдельно, все это время основной светофор «прямо» — красный.

Корреспонденту СИА-ПРЕСС в СГМУЭП «Горсвет» не смогли оперативно рассказать, как именно сейчас работают светофоры на перекрестке, однако заявили, что все изменения были внесены по новому ГОСТу.

«Конечно мы старались учитывать все возможные пожелания, но мы не можем сделать так, чтобы со всех сторон все одновременно проезжали. Пробки в любом случае неизбежны», — рассказали в организации.

В администрации Сургута заявили, что режим работы светофора изменили по предписанию отделения дорожного надзора сургутской ГИБДД.

«Изменения в режиме его работы обусловлены требованиями ГОСТа, который запрещает пересечение транспортных и пешеходных потоков в одной фазе светофорного цикла регулирования. По настоянию ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту полностью разнесены по времени потоки транспорта и пешеходов», — ответили в городской администрации

Чиновники также сказали, что вернуть прежний режим работы светофора они смогут только при условии, что в нормативной базе ГОСТов произойдут изменения.

Напомним, что в начале ноября стало известно о том, что до конца 2019 года на пяти городских перекрестках откорректируют режимы работы светофоров.