Активисты ОНФ в Югре нашли спонсора для установки пандуса в доме ребенка-инвалида из Сургута

Активисты Общероссийского народного фронта нашли спонсора для установки пандуса в доме сургутской семьи с ребенком-инвалидом, которая ранее обращалась за помощью на прямую линию с президентом.

Девятилетний Руслан Кадиев живет с помощью гастростомы и трахеостомы, которая пропускает кислород и позволяет дышать. Мальчик не говорит, не передвигается без помощи родителей, которые в свою очередь, возят его на специальной коляске. Но из-за отсутствия пандуса для этого нужно участие двоих родителей – один спустит ребенка, другой вынесет коляску. Однако отец Руслана много работает и не всегда может помочь своей жене.

По словам родителей Руслана, они пытались добиться установки пандуса сами, но управляющая компания не стала даже принимать заявление, в администрации ответили, что для принятия решения необходимо провести комиссию. Поняв, что помощи ждать неоткуда, летом Виктория Кадиева, мать мальчика, попросила помощи у президента через прямую линию. Оттуда про них узнали активисты ОНФ:

«Мы выяснили, что за полгода власти единственно что сделали, провели комиссионное обследование дома и внесли данный адрес в перечень квартир, для которых предусмотрена установка оборудования для инвалидов. Вопросы вызывает деятельность УК, они не явились на обследование дома. Сургутский реабилитационный центр обратился к директору компании с просьбой установить хотя бы поручень или небольшой пандус внутри подъезда. Ответа до сих пор нет», – сообщил член регионального штаба ОНФ в Югре Евгений Печерица.

По словам чиновников, установка пандусов – долгий и медленный процесс, состоящий из множества этапов: нужно найти деньги, не менее 600 тыс. рублей, внести установку в план мероприятий и затем заниматься поиском организации, которая займется решением проблемы семьи Кадиевых. Однако общественники нашли быстрый выход из сложившейся ситуации:

«Поставить пандус в кратчайшие сроки поможет спонсор. Все-таки, мир не без добрых людей, некоторые местные бизнесмены узнали об этой ситуации и предложили посильную помощь», - отметил Евгений Печерица.

Несмотря на это, семья Кадиевых не будет исключена из городской программы на обустройство дома подъемным механизмом, согласно федеральной программе.