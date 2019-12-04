Активисты ОНФ в Югре нашли спонсора для установки пандуса в доме ребенка-инвалида из Сургута

Активисты Общероссийского народного фронта нашли спонсора для установки пандуса в доме сургутской семьи с ребенком-инвалидом, которая ранее обращалась за помощью на прямую линию с президентом.
Девятилетний Руслан Кадиев живет с помощью гастростомы и трахеостомы, которая пропускает кислород и позволяет дышать. Мальчик не говорит, не передвигается без помощи родителей, которые в свою очередь, возят его на специальной коляске. Но из-за отсутствия пандуса для этого нужно участие двоих родителей – один спустит ребенка, другой вынесет коляску. Однако отец Руслана много работает и не всегда может помочь своей жене.
По словам родителей Руслана, они пытались добиться установки пандуса сами, но управляющая компания не стала даже принимать заявление, в администрации ответили, что для принятия решения необходимо провести комиссию. Поняв, что помощи ждать неоткуда, летом Виктория Кадиева, мать мальчика, попросила помощи у президента через прямую линию. Оттуда про них узнали активисты ОНФ:
«Мы выяснили, что за полгода власти единственно что сделали, провели комиссионное обследование дома и внесли данный адрес в перечень квартир, для которых предусмотрена установка оборудования для инвалидов. Вопросы вызывает деятельность УК, они не явились на обследование дома. Сургутский реабилитационный центр обратился к директору компании с просьбой установить хотя бы поручень или небольшой пандус внутри подъезда. Ответа до сих пор нет», – сообщил член регионального штаба ОНФ в Югре Евгений Печерица.
По словам чиновников, установка пандусов – долгий и медленный процесс, состоящий из множества этапов: нужно найти деньги, не менее 600 тыс. рублей, внести установку в план мероприятий и затем заниматься поиском организации, которая займется решением проблемы семьи Кадиевых. Однако общественники нашли быстрый выход из сложившейся ситуации:
«Поставить пандус в кратчайшие сроки поможет спонсор. Все-таки, мир не без добрых людей, некоторые местные бизнесмены узнали об этой ситуации и предложили посильную помощь», - отметил Евгений Печерица.
Несмотря на это, семья Кадиевых не будет исключена из городской программы на обустройство дома подъемным механизмом, согласно федеральной программе.
Когда нормальные люди объединяются, им всякие путинские шаражки для помощи не нужны.
Только сирень жалко, огромный куст пришлось выпиливать. Но ничего, новый нарастет.