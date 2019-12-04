​Глава Сургута: «Мы приближаемся к статусу «полумиллионника»

Глава Сургута Вадим Шувалов заявил, что город приближается к статусу «полумиллионника».

«Мы приближаемся к статусу «полумиллионника». На конец октября в Сургуте было зарегистрировано 400 000 человек», – написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Мэр отметил, что город готов к такому исходу. По его словам, администрация планирует в ближайшее время:

— построить 3 млн кв. м жилья;

— заменить старые теплосети на новые, реконструировать инженерные сети;

— открыть новые школы, детсады, спортивные и культурные учреждения.

«Статус «полумиллионника» даст нам новые льготы и дополнительное финансирование из госбюджета. А это деньги, на которые можно отремонтировать больше дорог, снести аварийное жильё и построить новое, благоустроить парки и улицы», – отметил Шувалов.