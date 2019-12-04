​Полиция Сургута разыскивает подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления

УМВД Сургута разыскивает мужчину, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления.

«Приметы: мужчина, лицо славянской внешности, на вид 30-35 лет, рост около 175 см, телосложение среднее», – отмечают представители ведомства.

По словам полиции, подозреваемый был одет в черную шапку с полосками синего и красного цвета, бежевую куртку с капюшоном и двумя горизонтальными карманами на груди, варежки коричнево-оранжевого цвета, штаны и ботинки чёрного цвета.

Сотрудники УМВД просят жителей города, обладающих информацией о местонахождении подозреваемого, сообщать данные по телефону дежурной части: 02, 102 или 89097093031.