Депутаты Сургута предложили властям взять на баланс города художественную подсветку многоквартирных домов

Сургутская дума предложила чиновникам взять на баланс города архитектурно-художественное освещение на фасадах многоквартирных домов, так как жильцы и управляющие компании отказываются за него платить. Предложение озвучили депутаты Игорь Бруслиновский и Василий Птицын на комитете думы Сургута по городскому хозяйству.

Проблему художественной подсветки народные избранники с властями обсуждали на примере жилищного комплекса «Жемчужина Югры» на улице Игоря Киртбая, 18. Жильцы отказываются финансировать освещение на фасаде, а управляющая компания не может оплачивать подсветку за свой счет.

Сейчас в городе действуют правила благоустройства, по которым застройщик должен сдавать дом с освещением, однако стоимость подсветок сильно различается. Так, на «Возрождении» и «Жемчужине Югры» освещение архитектурно-художественное и многофункциональное. В это же время многие дома «Сибпромстроя» не отличаются изысканной подсветкой, она просто вписана в правила благоустройства. Соответственно,за разные подсветки люди платят разные деньги, и это вызывает возмущение у горожан:

«У «Сибпромстроя» подсветка стоит копейки, по ней у жильцов нет вопросов. А уже на «Возрождении», например, художественная подсветка украшает город. Там совсем другие и затраты на содержание и на производство. При этом, это никак не влияет на стоимость квартир. Выключите завтра освещение, жилплощадь дешевле не станет. Жильцы не понимают, почему они должны платить за красоту, которую видят не они, а жители других домов», - озвучил волнения людей депутат Эдуард Иваницкий.

Чиновники ссылаются на жилищный кодекс, согласно которому подсветка сдается вместе с домом. Так как она входит в фасад здания, значит, это общее придомовое имущество всех собственников. Соответственно, по гражданскому кодексу бремя содержания ложится на собственников.

В ответ на это депутаты указали муниципальным служащим, что собственники имеют полное право созвать собрание жильцов и решить отключить подсветку, раз она входит в их общее имущество. То же самое может сделать и управляющая компания.

Заместитель председателя думы Артем Кириленко отметил, что как только художественные подсветки придут в негодность от износа, они будут тут же демонтированы – жильцы не станут платить за дорогостоящий ремонт. Он напомнил о том, что такой опыт в Сургуте уже был:

«Когда-то у нас были подсвечены дома на Ленина в районе «Детского мира». Подсветку отключили, когда встал вопрос, кто будет ее ремонтировать. То же самое будет и сейчас.

Если мы хотим видеть город красивым, надо подходить системно. Нужно думать не только о содержании, но и о ремонте. Как убедить жителей больше тысячи квартир собрать деньги на капремонт освещения? Я думаю, что никак. Так что нужно либо оказать влияние на жильцов, либо, как вариант, поместить освещение в собственность города».

Однако чиновники считают, что ставить на баланс города подсветку на доме, который городу не принадлежит – это некорректно с точки зрения закона. Заместитель главы Сургута Николай Кривцов заявил, что жильцы, покупая квартиру, должны внимательно читать договор – в нем прописано, за что им придется платить и что входит в общее придомовое имущество.

«Кто заинтересован в хорошем виде города, чтобы он был красивым? Жители или все-таки власть? Затраты нужно взять на город», - парировал депутат Василий Птицын.

Также Артем Кириленко напомнил властям, что в правилах благоустройства Сургута нет пункта, согласно которому подсветка обязана быть частью общего придомового имущества.

«Мы создали проблему и не знаем, что с ней делать. Город должен быть красивым, но как этой красотой управлять? Давайте выработаем единый подход к этой проблеме», - подытожил Игорь Бруслиновский.

Дума Сургута вернется к вопросу в середине декабря. К следующему комитету думы власти должны рассмотреть возможность передачи архитектурно-художественного освещения на баланс города.