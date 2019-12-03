Параспортсмены Центра адаптивного спорта в Сургуте готовятся к стартам в Токио

3 декабря в России отмечают Международный день инвалидов. Корреспондент СИА-ПРЕСС встретилась со спортсменами из «Регионального центра адаптивного спорта» в Сургуте и поговорила с ними об их отношении к жизни, спорту и планах на будущее.

Региональный центр адаптивного спорта в Сургуте открылся в День физкультурника – 10 августа 2017 года и сразу стал настоящей кузницей медалистов. Только в этом году спортсмены Регионального центра участвовали в 19 соревнованиях в России и в 10 международных стартах.

«Успех спортсмена складывается из многих факторов – это настрой самого человека, взаимодействие с тренером, а также слаженная работа большого коллектива. Центр адаптивного спорта Югры – это передовое, динамично развивающееся учреждение, открытое для сотрудничества, обмена опытом и реализации новых проектов. Мы помогаем не только адаптироваться, но и реализовываться людям с инвалидностью, открываем новые горизонты благодаря квалифицированным тренерам и богатой материально-технической базе. Югра – один из первых регионов России, реализовывающий принцип инклюзии в спортивной сфере. И сегодня наработан большой опыт по организации совместных занятий в различных дисциплинах», – рассказал директор обособленного подразделения и тренер Алексей Воробьев.

Множество воспитанников Центра готовы побороться за возможность стать участниками Сурдлимпийских и Паралимпийских игр. Среди них – спортсменка с ДЦП, двадцатиоднолетняя Анна Пимуткина. В 2019 году Анна приняла участие в соревнованиях в Тунисе и заняла второе место этапа Гран-при в толкании ядра.

«Я занимаюсь почти 10 лет. Заняться спортом мне посоветовала наша соседка, я начинала физкультурно-спортивном клубе «Мечта». Первое время было не столько страшно, сколько непонятно. Например, я не знала, что делать со снарядом, однако мне попался хороший тренер», – поделилась спортсменка.

По словам Анны, без поддержки тренера, родных, друзей и команды ей пришлось бы туго –первые соревнования не обошлись без стресса. Много незнакомых людей, неизвестный город пугали спортсменку, однако она смогла преодолеть страх и неуверенность в себе и стать бронзовым призером Всероссийских соревнований:

«Мама и тренер поехали вместе со мной. Кроме них, мои друзья и другие участники моей команды говорили мне: «Давай, ты сможешь!», но я почему-то все равно не рассчитывала то, что займу хоть какое-то место. Выиграть бронзу стало для меня неожиданностью».

Отношения между воспитанниками центра и тренерами обычно теплые. Как рассказал заслуженный тренер России Юрий Курдюмов, многие пришли заниматься спортом в раннем возрасте, а сейчас у этих спортсменов уже есть семья, дети, полноценная счастливая жизнь. Даже сам тренер им уже нужен для общения и «корректировки» – спортсмен уже сам знает, как правильно метать или как правильно нужно стоять.

«Сложно относиться к состоявшемуся, взрослому человеку как к ребенку, поэтому начинаешь задавать вопросы «Как жена, как дочь?», они тоже интересуются. Из таких мелочей складываются человеческие отношения. Хорошо, что родители приводят сюда своих детей. Тут они научатся не быть замкнутыми и смогут найти себе друзей», – подчеркнул Юрий Курдюмов.

Несмотря на то, что российским параспортсменам запретили участвовать на Паралимпийских Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, они продолжили тренироваться. На сегодняшний день воспитанники Регионального центра адаптивного спорта имеют все шансы стать победителями и призерами Паралимпиады-2020 в Токио, потому что они – люди с безграничными возможностями.