В Сургуте автомойщик устроил ДТП на угнанном автомобиле, после чего сбежал и повесился

Накануне вечером в Сургуте на территории автомойки расположенной на улице Сосновая был обнаружен труп 23-летнего мужчины. Информация об этом появилась в городском паблике «К-информ».

По информации сообщества, молодой человек работал автомойщиком, а в ночь на понедельник взял без разрешения автомобиль одного из клиентов, чтобы проехаться по городу. В районе ж/д вокзала сургутянин выехал на встречную полосу и совершил ДТП, после чего сразу сбежал с места происшествия. Вечером этого же дня парень повесился в автокомплексе.

СИА-ПРЕСС связался с следственным комитетом Югры, но оперативно предоставить информацию в ведомстве не смогли.