Пенсионеры Сургута жалуются, что для получения льготы в 200 рублей с них требуют большой пакет документов

На портал «Твой Сургут» поступила жалоба от сургутянки, которая утверждает, что для получения выплаты в размере 200 рублей на проезд в месяц пенсионерам нужно подготовить большой пакет документов. В который помимо заявления и паспорта входят справки о доходах всех членов семьи: супруга и даже детей

«Это чтобы получить 600 рублей в квартал, это 200 рублей в месяц на проезд. И такое же количество бумаг и справок надо собрать на льготу по ЖКХ. Причем учитывается не только доход, но и алименты, — уточняет в своем обращении сургутянка Алина. — Вам не кажется это странным? Пенсионеры самый незащищенный слой населения. Может, чтобы получить эти льготы, достаточно дохода самого пенсионера, а не всех его ближайших родственников?».

Однако советник главы Сургута Александр Оверчук ответил, что согласно постановлению администрации № 139 от 13 января 2014 года, чтобы получить компенсацию проезда, достаточно предоставить всего четыре документа:

Заявление

Реквизиты счета

Паспорт с пропиской в Сургуте

СНИЛС

Все это нужно предоставить в МФЦ.

«МКУ «МФЦ Сургута» самостоятельно запрашивают все необходимые сведения в государственных органах <…> Справки о доходах заявителя и членов его семьи не предоставляются. Предоставление муниципальной услуги в сумме 600 рублей не зависит от суммы дохода, обязательным условием для предоставления услуги, является соответствие заявителя категории «неработающие пенсионеры», которым назначена пенсия по старости или которым назначена пенсия за выслугу лет», — сказано в ответе администрации.

В этом случае непонятно, на каком этапе подачи документов пенсионеры сталкиваются с бюрократическими проволочками. Администрация Сургута требует одно, а на моменте реализации выходит совсем другое.